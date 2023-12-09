Губернатор Новосибирской области Травников отправился на Донбасс

Глава региона отправился в командировку в ДНР.

В ходе своего визита он посетил Мариуполь и Беловодский район, где встретился с военнослужащими из Новосибирска. Первые фотографии из командировки были опубликованы в телеграм-канале губернатора.

Во время встреч с жителями Донбасса и бойцами СВО Андрей Травников узнал о решении президента Путина участвовать в выборах. Он отметил, что это важное сообщение пришло именно в то время, когда он находился на Донбассе.

Губернатор выразил благодарность за то, что Донбасс является неотъемлемой частью России и за проделанную работу по восстановлению мирной жизни и развитию экономики региона. Он также подчеркнул уверенность в том, что Россия будет продолжать бороться с неонацизмом и доведет эту борьбу до победного конца под руководством национального лидера.

Накануне действующий президент России Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства — голосование пройдёт 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал решение Путина участвовать в выборах президента.