В Новосибирске полиция начала проверку после публикации видео избиения девочки

В школе №183 в туалете избили девочку-сироту.

В Новосибирске началась проверка после того, как в интернете было опубликовано видео жестокого избиения девочки в школе. Полицейские, следователи Следственного комитета и прокуратура организовали проверку и устанавливают личности всех причастных к этому инциденту.

Напомним, девочка-сирота была избита в туалете школы. Полиция оперативно установила личность пострадавшей и ее законного представителя, с которыми сейчас проводится работа. Директор школы №183 Наталья Пермякова сообщила корреспонденту Сиб.фм, что сейчас руководство школы также устанавливает все обстоятельства.

Известно, что сама пострадавшая заявлений не писала. Информация была зарегистрирована только после того, как видео было опубликовано в интернете.

Следком и прокуратуры также организовали проверки. Прокуратура даст оценку законности действий администрации школы, а также органов профилактики.