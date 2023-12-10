Пилоты самолета S7 «Новосибирск-Москва» узнали о помпаже двигателя от диспетчера

Пилоты самолета, который экстренно приземлился в Толмачево, узнали о пожаре в двигателях от диспетчера.

Как сообщает телеграмм-канал «112», о том, что оба двигателя самолета «Новосибирск-Москва» горят, пилотам сообщил диспетчер, который наблюдал за взлетом с вышки.

В записи переговоров слышно, что диспетчер говорит: «Сибирь 2502, у вас пожар обоих двигателей».

После пилотам удалось стабилизировать параметры и приземлиться в Толмачево.

По данном инциденту транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также проверку начало Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Предварительная версия ЧП — помпаж двигателей.