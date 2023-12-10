Уже официально: Кремль сделал заявление по выборам президента России

Дата президентских выборов в РФ определена СовФедом, постановление о голосовании в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года сегодня рассматривает Центральная избирательная комиссия.

Подобные важные даты, согласно Регламенту, назначаются верхней палатой парламента не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. За дату 17 марта 2024 года для выборов главы нашего государства проголосовало 162 сенатора, то есть единогласно, сообщил РБК. Спикеры Совета Федерации уже назвали их историческими.

Центральная избирательная комиссия 8 декабря текущего года рассмотрит проект постановления о голосовании на выборах президента России в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта, пояснила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В сентябре действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что рассмотрит возможность выдвижения своей кандидатуры после того, как выборы назначит парламент. Соответственно, это должно произойти на днях.

Однако ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал уверенность, что на грядущих президентских выборах никто не сможет составить конкуренцию действующему главе государства, намекая на то, что Путин всё же будет баллотироваться на пятый президентский срок.