В московском детсаду воспитатель обнаружила на теле ребенка ожоги от сигарет

На теле пятилетнего мальчика воспитатель московского детского сада обнаружила ожоги от сигарет: его изъяли из семьи.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, в детском саду №1310 в Москве воспитатель заметила следы от ожогов на теле мальчика, после чего вызвала скорую помощь и полицию. Его госпитализировали.

Органы опеки после опроса матери и бабушки, которые воспитывали ребенка, приняли решение изъять его на время. По словам родственников, мальчик лечится у психиатра и принимает необходимые препараты. Об ожогах они не знали.

По словам бабушки, у них давний конфликт с воспитателем, ее не устраивает то, что мальчика часто забирают из группы перед закрытием детского сада.

В данный момент в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

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