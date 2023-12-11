«Навестили Бациллу»: Союз отцов Новосибирской области передал подарки раненым в госпитале Луганска

Глава Союза отцов Новосибирской области возвращается из командировки в зону СВО: Сергей Майоров рассказал, как себя чувствуют раненые бойцы в госпитале Луганска, попавшие под обстрел под Авдеевкой.

Сергей Майоров вместе с десантом отцов отправился в командировку в зону СВО в начале декабря. На прошлой неделе общественники передали бойцам гуманитарный груз. После этого они навестили раненых в военном госпитале Луганска.

«Мы навестили нашего бойца с позывным «Бацилла» в госпитале. Привезли ему покушать, сигарет. Также мы оставили ему на складе разное оборудование: глушитель на автомат, рации и многое другое, — поделился с Сиб.фм Сергей Майоров.

- Валентина Ткаченко ранили недельки две назад под Авдеевкой. Слава богу, ничего серьёзного. Мы заехали навестить его после того, как раздали гуманитарную помощь».

Для Валентина и его сослуживцев отцы привезли целую паллету вещей и различного оборудования. Ранее 35-летнему бойцу с необычным позывным «Бацилла» присылали даже именную машину «буханка». Таких машин из Новосибирской области было отправлено лишь несколько. Валентин вместе с сослуживцами попали под обстрел «Хамерсами» под Авдеевкой.

«Кассеты раскрылись, там много раненых наших. Для них просто важно внимание, когда приехали земляки, поддержали, обнялись, привезли из дома весточку. Здесь больше таких моментов, чем того, что бойцы в чём-то нуждаются,

- подчеркнул глава Союза отцов. – Также мы привезли подарки ребятишкам в одну из луганских школ. Ещё часть подарков волонтёры развезут ребятишкам уже ближе к Новому году. Мы уже не успели, но машина ещё должна передать сегодня подарки на Донецк тем ребятишкам, которые отдыхали в Новосибирской области».

Всё началось с детских подарков, которых собрали для детей из ДНР и ЛНР порядка тысячи. Потом Союз отцов решил навестить и бойцов из 169-ой бригады.

«Коптеры, генераторы передали – всё развезли, всё доставили. Сделали даже больше, чем планировали. Сейчас с чувством выполненного долга возвращаемся домой. Мичуринцы и черепановцы наплели и передали маскировочные сети. Первая русская фабрика традиционно нашила накидок, — подытожил Сергей Майоров. – Был также глава Линёво – они УАЗик передавали, четвёртую машину уже. Обширный круг людей приняли участие в гуманитарной акции».

В итоге общественники раздали в ЛНР и ДНР целую фуру подарков и малышам, и опытным бойцам. Но в этом году это не последняя гуманитарная помощь с подарками перед Новым годом.