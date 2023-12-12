13-я пенсия будет 30 декабря? Стало известно решение Госдумы РФ

Каждому пенсионеру перед новогодними праздниками необходимо выплатить 13-ую пенсию, считает автор законопроекта о 13-й пенсии в России. Его инициативу поддержали 105 депутатов.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов уже полгода бьётся над продвижением своего законопроекта о 13-й пенсии. Он убеждён, что пенсионерам нашей страны, как самой незащищённой категории граждан, дополнительная выплата станет отличным подарком к Новому году (по статданным, самое большое количество микрокредитов пожилые россияне оформляют в декабре).

На повышенные траты пенсионеров нашей страны толкает неуёмное желание накрыть щедрый праздничный стол и сделать подарки детям и внукам. Дополнительная пенсия в размере привычной вполне могла стать хорошим подспорьем в этом деле и уберегла бы от финансового бремени, считает Миронов.

Эта социально значимая инициатива наконец-то была рассмотрена и обсуждёна депутатами на осенней сессии в Государственной Думе РФ. В голосовании приняли участие 450 человек (полный состав). Высказались «ЗА» принятие законопроекта о 13-й пенсии в России 105 парламентариев. Остальные воздержались или были против. В итоге необходимый по регламенту кворум не состоялся и документ не прошёл слушания.

Также потерпел неудачу и был отклонён и второй вариант подобного законопроекта. Его принципиальное отличие лишь в дате выплаты 13-й пенсии. По задумке представителей думской фракции ЛДПР, начисляться она должна была в день рождения пенсионера.