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6-летняя девочка из Томской области вышла из комы: ее истязали опекуны

Фото: телеграм-канал «Mash Siberia»

Шестилетняя девочка из Томского села, которую истязали опекуны, вышла из комы.

Как сообщает Mash Siberia, 30 августа Лена (имя изменено) Дорофеева из села Могочино в Томской области попала в реанимацию с серьезными травмами, которые нанесли ей, предположительно, опекуны.

По данным Mash Siberia, девочка вышла из комы, ее перевели в другое отделение Томской ОКБ.

Ее опекунов подозревают в истязании ребенка. В данный момент Екатерина и Дмитрий Дорофеевы находятся в СИЗО. Екатерине переквалифицировали статью о причинении тяжкого вреда здоровью ребенка по неосторожности на умышленное.

Напомним, что в санатории Томской области загорелась крыша столовой.

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Нина Раневская
Журналист

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