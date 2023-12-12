День Конституции РФ: когда и как отмечают, история праздника, традиции 12 декабря 2023

История праздника основного Закона нашей страны, как и вся летопись России, претерпела много коллизий. В текущем 2023 году главный нормативный правовой акт РФ празднует своё 30-летие.

В эпоху СССР принимали Конституцию трижды: в 1924, 1936 («Сталинская») и 1977 («брежневская») годах. «Новая» версия учреждена после развала Союза на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. Через год этот день стал государственным праздников и соответственно нерабочим днём. Однако спустя 10 лет, в 2004 году красный день календаря отменили.

Основными «праздничными» площадками в День Конституции традиционно становятся образовательные учреждения нашей страны, музеи и библиотеки, где проходят лекции, выставки, викторины на знание основного закона РФ.

Пара изданий российской Конституции побывала даже в космосе. Первая была выслана в 1999 году на орбитальную станцию «Мир» по просьбе космонавта Сергея Авдеева, который в тот момент параллельно с космическими полётами получал юридическое образование. Второй экземпляр Конституции в 2005 году провёл в космосе 329 дней на борту МКС.

Но самым ценным считается издание Конституции РФ, которое используется при инаугурации главы нашего государства (с 1996 по 2000 год считался официальным символом власти, подобно царскому скипетру и булаве). Хранится этот экземпляр в президентской библиотеке. На обложке из кожи варана, окрашенной в красный цвет, расположен накладной герб России из серебра.