День Конституции РФ: новые открытки поздравления 12 декабря 2023 года

День основного закона страны – гордый и патриотичный праздник. 12 декабря можно поздравить и коллег по работе, и друзей, и родных. Портал «Сиб.фм» публикует подборку открыток и поздравлений в прозе и стихах.

Свободу, равенство и право,

Спокойный труд и мирный сон

Нам гарантирует держава,

Её незыблемый Закон.

Врагам свой посох не оставим!

В день Конституции страны

Россию нашу свято славим!

И верим: с нею мы – сильны!

Сегодня в нашей стране отмечается государственный праздник — День Конституции. Поздравляем, граждане, и желаем благополучия и всех благ. Давайте беречь и любить своё Отечество, защищать и помнить, что это наш общий дом, наша Родина. Желаем всем нам мирного неба над головой и уверенности в будущем! С праздником, дорогие соотечественники!

12 декабря — сегодня день рожденья

У книги самой главной.

В ней все права записаны

Корректно, кратко, складно.

Давайте же отпразднуем

Без лишних возлияний

Законов объявление

И дату их создания.

Поздравляю с Днем Конституции нашей страны! Мир, благополучие и порядок в стране начинается с каждого из нас! Пусть же в твоей семье царит покой и достаток, справедливость и радость. Счастливые семьи — залог светлого будущего нашей великой страны!

День Конституции — это день закона,

Права и защиты наших граждан!

Его мы встретим с почестью сегодня,

Для России — день из самых важных!

Поздравляем всех, от мала до велика,

Богатеет пусть и пусть цветет страна!

Конституция людей любых религий

Единит и бережет всегда!

Каждый человек мечтает быть свободным. Конституция — это основа государства, где закреплены наши права и свободы. Благодаря ей мы можем быть уверены в сохранении мира и согласия в нашей большой стране. С праздником! Благополучия Вам и вашим семьям!

Каждый русский гражданин

Должен помнить о законах.

И сегодня отмечать

Праздник русского народа.

Чтобы небо было ясным,

Жить без революции,

Нужно поступать согласно

Нормам Конституции.

Поздравляем с Днем Конституции от всего сердца! Для каждого гражданина нашей страны Конституция — гарант свободы и верховенства права. Она открывает перед нами простор для реализации своих идей и стремлений, а наша задача — хранить ее ценности и строить на их базе стабильное, демократическое государство. Желаем вам плодотворного труда на благо Родины, мира и согласия.

В день конституции хочу

Вам пожелать достатка,

Чтоб всё вам было по плечу,

Чтоб все дела шли гладко,

Конечно, Родину любить –

Быть смелым жизнелюбом,

Законы государства чтить,

И жить вам будет любо!