День Конституции РФ: новые открытки поздравления 12 декабря 2023 года

День основного закона страны – гордый и патриотичный праздник. 12 декабря можно поздравить и коллег по работе, и друзей, и родных. Портал «Сиб.фм» публикует подборку открыток и поздравлений в прозе и стихах.
Свободу, равенство и право,
Спокойный труд и мирный сон
Нам гарантирует держава,
Её незыблемый Закон.
Врагам свой посох не оставим!
В день Конституции страны
Россию нашу свято славим!
И верим: с нею мы – сильны!
Сегодня в нашей стране отмечается государственный праздник — День Конституции. Поздравляем, граждане, и желаем благополучия и всех благ. Давайте беречь и любить своё Отечество, защищать и помнить, что это наш общий дом, наша Родина. Желаем всем нам мирного неба над головой и уверенности в будущем! С праздником, дорогие соотечественники!
12 декабря — сегодня день рожденья
У книги самой главной.
В ней все права записаны
Корректно, кратко, складно.
Давайте же отпразднуем
Без лишних возлияний
Законов объявление
И дату их создания.
Поздравляю с Днем Конституции нашей страны! Мир, благополучие и порядок в стране начинается с каждого из нас! Пусть же в твоей семье царит покой и достаток, справедливость и радость. Счастливые семьи — залог светлого будущего нашей великой страны!
День Конституции — это день закона,
Права и защиты наших граждан!
Его мы встретим с почестью сегодня,
Для России — день из самых важных!
Поздравляем всех, от мала до велика,
Богатеет пусть и пусть цветет страна!
Конституция людей любых религий
Единит и бережет всегда!
Каждый человек мечтает быть свободным. Конституция — это основа государства, где закреплены наши права и свободы. Благодаря ей мы можем быть уверены в сохранении мира и согласия в нашей большой стране. С праздником! Благополучия Вам и вашим семьям!
Каждый русский гражданин
Должен помнить о законах.
И сегодня отмечать
Праздник русского народа.
Чтобы небо было ясным,
Жить без революции,
Нужно поступать согласно
Нормам Конституции.
Поздравляем с Днем Конституции от всего сердца! Для каждого гражданина нашей страны Конституция — гарант свободы и верховенства права. Она открывает перед нами простор для реализации своих идей и стремлений, а наша задача — хранить ее ценности и строить на их базе стабильное, демократическое государство. Желаем вам плодотворного труда на благо Родины, мира и согласия.
В день конституции хочу
Вам пожелать достатка,
Чтоб всё вам было по плечу,
Чтоб все дела шли гладко,
Конечно, Родину любить –
Быть смелым жизнелюбом,
Законы государства чтить,
И жить вам будет любо!