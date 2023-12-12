Диетолог: чипсы, гамбургеры и сухарики отнимают энергию у человека

Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые провоцируют упадок сил.

В беседе радио Sputnik Татьяна Жаровская, врач-диетолог, рассказала о продуктах, которые отнимают энергию у человека. Среди них оказался фастфуд и алкоголь.

Чипсы, сухарики, гамбургеры почти не содержат полезные вещества, они насыщенные трансжирами и гидрогенизированными жирами, их переваривание отнимает у организма много ресурсов. Именно поэтому сначала человек ощущает прилив сил после того, как съест такой продукт, но позже чувство сменяют на усталость и ощущение голода.

Алкоголь также плохо влияет на настроение и энергичность. Он сильно воздействует на печень, где содержится большая часть митохондрий. Поэтому повреждение органа провоцирует плохое настроение и упадок сил.

Подобные продукты нужно потреблять в умеренных количествах (1-2 раза в месяц), тогда организм сможет справиться, и здоровый человек не почувствует негативного эффекта.

Напомним, что алтайские ученые нашли связь между ДТП и употреблением кофе.