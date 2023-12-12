Дважды ударил по лицу: в побоях обвиняют начальника охраны депо в Новосибирске

По словам одного из водителей троллейбуса, начальник охраны Дзержинского филиала МКП «Горэлектротранспорт» в Новосибирске избил его в ответ на жалобу на своих сотрудников.

Алексей Арсибеков является водителем троллейбуса, по его словам, охранники депо постоянно оскорбляют его и коллег. Алексей решил доложить об этом начальнику охраны филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) Валерию Киржайкину.

«Когда я пришел в кабинет к Киржайкину, чтобы высказать все, что у меня накопилось, он запер дверь и стал на меня орать, мол, кто я такой, что он тут царь и бог, а я ничтожество, и что он с какими-то людьми вывезет меня в лес, и там будет другой разговор», — рассказал редакции Atas.Info Алексей Арсибеков.

После этого Валерий начал его толкать, а когда водитель попросил выпустить его из кабинета, начальник охраны дважды ударил его по лицу и выбил зуб. Затем, чтобы прекратить избиение, Алексей согласился под диктовку написать две объяснительные записки, в которых вынуждено оговорил себя. Как только водитель покинул кабинет, он позвонил участковому, написал заявление об избиении и взял направление на судебно-медицинскую экспертизу.

12 декабря Алексей прошел обследование, а заключение медики отправили в отдел полиции №5 «Дзержинский».

Помощник депутата горсовета Светланы Каверзиной Михаил Рязанцев сообщил, что это не первый случай нарушения прав человек со стороны представителей «Горэлектротранспорт». К нему недавно обратились несколько квалифицированных водителей-женщин, которые пожаловались, что руководство ГЭТ отказывается принимать их на работу, даже несмотря на большое число вакансий.

Также имеется информация, что для сдачи обязательного экзамена для водителей электротранспорта по правилам тех эксплуатации с сотрудников берут по 500 рублей. А для того, чтобы начать работать на новой машине необходимо «отблагодарить» руководство.