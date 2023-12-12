«Искитимцемент» подтвердил эффективность системы менеджмента качества

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») успешно прошло сертификационный аудит, по результатам которого система менеджмента качества (СМК) предприятия применительно к производству цемента общестроительного и специального назначения на основе портландцементного клинкера признана соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Национальный стандарт – это комплекс требований к системе менеджмента качества, выполнение которых позволяет создать оптимальную систему управления на предприятии. Внедренная на заводе СМК, в свою очередь, гарантирует выпуск продукции, полностью соответствующей требованиям и ожиданиям рынка.

Проверка проведена органом по сертификации интегрированных систем менеджмента – ООО «ТюменьСтройСертификация», аккредитованным в системе добровольной сертификации в строительстве РФ «ФЦС-стройсертификация». Сертификат соответствия СМК выдан сроком на три года (до 1 декабря 2026 года).

По итогам мероприятия эксперты сделали вывод о том, что СМК предприятия выстроена в соответствии с нормами ГОСТ Р ИСО 9001-2015: в полной мере описаны необходимые процессы, определена их последовательность; предприятие обеспечено ресурсами и информацией для осуществления процессов и их улучшения, достижения всех запланированных результатов, для проведения мониторинга. Аудиторы тщательно изучили документы и бизнес-процессы СМК всех подразделений, проверили организацию работы предприятия. Проведена оценка производственных процессов, процедур контроля сырья и продукции, выпускаемой заводом, процессов закупок материалов и комплектующих, продаж готовой продукции, обслуживания оборудования, управления различными видами ресурсов, поддержания компетентности персонала.

Впервые система менеджмента качества производства была сертифицирована в 2009 году. Сегодня работники предприятия продолжают развивать и совершенствовать СМК, повышать эффективность деятельности предприятия, уровень общей культуры производства, строго выполняют все установленные законодательные и нормативные требования с учетом применения риск-ориентированного подхода к управлению производственными процессами и качеством.

«Сегодня для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции необходима грамотно выстроенная система эффективного управления. Соответствие требованиям СМК помогает установить технологическую прозрачность всех видов деятельности предприятия, что значительно повышает степень доверия к нему как производителю, – поясняет управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Качество продукции – наш неизменный приоритет, полученный сертификат подтверждает это. Мы продолжаем удовлетворять повышенные запросы потребителей к свойствам и характеристикам приобретаемых стройматериалов».

Справка о предприятии

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») – одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири, расположено на левом берегу реки Бердь в городе Искитим Новосибирской области. Является системообразующим, оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

Мощность завода составляет 2,1 млн тонн цемента в год. Функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу.

Сырьевая база — Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев. Его уникальность обусловлена тем, что по химическому составу полезные ископаемые полностью соответствуют критериям пригодности сырья для изготовления клинкера высокого качества.

В настоящее время потребителям предлагается семь видов общестроительных цементов и три вида цемента для транспортного строительства. В 2020 году введена в эксплуатацию сепараторная установка на цементной мельнице № 6, что позволило повысить эффективность производства цементов высоких классов прочности, а также стабильность их характеристик.

С целью обеспечения высокого качества продукции на всех переделах производства ведется постоянный контроль качества сырьевых материалов, сырьевой смеси, клинкера и цемента. Материально-техническая база лаборатории и отдела технического контроля постоянно обновляется. Все это позволяет заводу выпускать продукцию, полностью отвечающую нормам действующих в РФ стандартов.

Предприятие стремится максимально удовлетворять запросы потребителей, повышая степень ответственности специалистов и руководителей всех уровней. Ежегодно проводятся встречи с потребителями, на которых обсуждаются вопросы качества, специалисты завода демонстрируют технологические возможности производства, уровень контроля качества продукции.

Выпускаемый цемент по достоинству оценивают и эксперты отрасли: с 2014 года продукция входит в список «100 лучших товаров России». На заводе действует Система менеджмента качества (получен сертификат ISO 9001).

Предприятие поставляет цемент строителям Новосибирской, Томской, Омской и Тюменской областей, Алтайского края и Республики Алтай, а также Республики Казахстан. Продукция отгружается потребителям в бумажных мешках по 25 и 50 кг (в том числе размещенных на палетах и упакованных в стретч-пленку), в мягких контейнерах по одной тонне и навалом. Доставка осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Ни одна стройка Новосибирской области не обошлась без цемента производства. В разное время его поставляли для возведения таких крупных инфраструктурных объектов региона, как ОбьГЭС, Новосибирский метрополитен, взлетно-посадочная полоса аэропорта Толмачево, Вокзал «Новосибирск-Главный», Новосибирский академический театр оперы и балета, аквапарк «Аквамир», Бугринский мост через Обь в Новосибирске, Восточный обход города. Отгружался цемент и для строительства БАМа, Останкинской телебашни, домов в Ханты-Мансийске, моста через реку Чумыш в Алтайском крае, строительных объектов в Республике Казахстан.

Сегодня большая часть цементной продукции также направляется на строительство промышленных и жилых объектов, реализацию инфраструктурных проектов, производство железобетонных изделий, товарного бетона и сухих смесей.