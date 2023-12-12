Из РФ депортируют семью мигрантов, дети которых потушили Вечный огонь в Петербурге

Семьи находились на территории России без необходимых документов.

В Главном управлении Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили информацию о депортации семей школьников из Узбекистана, которые потушили Вечный огонь в Красносельском районе города.

Два мальчика в возрасте 10 и 14 лет вместе с родителями находились на территории России без соответствующих документов. Сотрудники полиции подготавливают материалы для передачи в суд с запросом о выдворении обеих семей за пределы Российской Федерации.

«По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители, переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сообщили в МВД.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подали заявку на выборы президента через Госуслуги.