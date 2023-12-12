«Мы знали, что этим кончится!»: под Новосибирском многодетный отец зарезал знакомого

В Мошковском районе отец троих детей участвовал в потасовке, после которой зарезали мужчину. Как рассказывают соседи, Дмитрий Земеров и раньше устраивал погромы и поджоги в Новосибирске.

От действий буйного соседа жители домов на улице Кошурникова страдали всё лето 2022 года. Его часто видели с оружием в руках из собственной коллекции: Дмитрий Земеров разгуливал с голым торсом то с катаной, то с казачьей шашкой, а то с арбалетом.

Одному из автомобилистов мужчина порезал колёса, другому изрубил шины шашкой. Но местные жители так были запуганы, что никто не написал заявления в полицию. Страдали и соседи Дмитрия Земерова в Мошковском районе, где у мужчины есть дача.

«Он поджог дом Анны Коротецкой в дачном обществе, где у Земерова была дача. При этом его жена даже предупреждала Анну: «он идёт к тебе!» Анна спряталась в сарае и видела, как он пришёл, неадекватный, вскрыл дом, поджёг и ушёл, — рассказал житель села Орск в Мошковском районе Алексей Тосин, которому Земеров также спалил дом.

- Он приезжал по ночам и начинал долбить в ворота. У меня оружие, лицензия, и мне против него нельзя было предпринимать каких-то действий. Мы раньше с ним общались, я его семью знаю, детей. Он приезжал, угрожал избиением».

Как рассказывает Алексей Тосин, которому дебошир тоже поджёг дом, он писал заявление на Дмитрия Земерова в Мошковский отдел полиции. Экспертиза оценила ущерб от пожара почти в миллион рублей, однако отец троих детей и после этого не успокоился.

«Он поджигал дом моих родителей и моё поместье в деревне: три дома, две бани. Может, у человека зависть какая-то», — говорит Алексей, который так и не понял логику соседа.

Новый конфликт с поножовщиной

В эти выходные Дмитрий Земеров вновь устроил дебош. Соседи говорят, что мужчина разбил свой автомобиль, а потом у него произошёл конфликт с местным жителем.

«Всё к этому и шло. Ему помогли вытащить машину. Земеров в итоге переписал автомобиль на этого человека, который сидевший. А через два часа позвонил ему и начал выражаться в его сторону в оскорбительной форме, — рассказал о последних событиях Алексей Тосин.

- Тот не выдержал этого и они вместе с Андреем Агеенко поехали туда. Я через 10 минут позвонил, Андрей трубку не брал. Я приехал, Агеенко лежал уже, а рядом стоит сидевший этот человек. Я спросил: «что случилось?» Он говорит: «я отходил, они вдвоём остались».

В итоге мужчину отвезли в больницу, но там он скончался в минувшее воскресенье. После данного происшествия информация поступила в полицию и Дмитрия Земерова задержали. В Мошковском районном суде 12 декабря ему изберут меру пресечения.

"Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя областного центра по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — прокомментировали Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

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