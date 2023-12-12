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общество

На пригородном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции России

Фото: РЖД

12 декабря на пригородном вокзале Новосибирск-Главный состоялась акция, посвященная Дню конституции Российской федерации.

Волонтеры-железнодорожники и работники АО «Экспресс-пригород» поздравляли пассажиров и посетителей с праздником и дарили флажки с национальным триколором.

Фото На пригородном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции России 2

Участниками акции стали более 300 человек. Мероприятие проводилось в часы интенсивного курсирования поездов пригородного сообщения.

День Конституции Российской Федерации – государственный праздник, который отмечается 12 декабря. Основной закон страны был принят всенародным голосованием ровно 30 лет назад.

Фото На пригородном вокзале Новосибирск-Главный прошла акция, приуроченная ко Дню Конституции России 3

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Игорь Кириченко
Журналист

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