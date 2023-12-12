Новосибирский депутат рассказал, какие запросы с фронта получает чаще всего

Член думской фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ Александр Аксёненко передал одной воинских частей, где служат жители Новосибирской области, квадрокоптер с тепловизором.

«Передали нашим товарищам на передовую квадрокоптер. Двое из этих ребят – депутаты Боровского сельсовета Новосибирского района. Был недавно у них в районе, встречался с жителями, переживают за своих воинов», – сообщил федеральный парламентарий на своей странице «ВКонтакте».

По словам парламентария, запросы именно на такую технику наиболее часто поступают в его адрес от фронтовиков, но из-за высокой стоимости подобного оборудования удовлетворить их только за счёт благотворительных сборов весьма затруднительно. И хорошо, что в данном случае помочь всё же удалось. Для успешного решения поставленных задач бойцы запросили конкретную модель квадрокоптера – Autel EVO Max 4T Defence – оснащённую тепловизором и широкоугольной видеокамерой большого разрешения.

Александр Аксёненко отметил, что в сборе участвовал не один, а вместе с друзьями и однопартийцами. Из прикреплённого к публикации видео следует, что военнослужащие уже получили свой дрон. Бойцы поблагодарили за помощь Александра Аксёненко и Романа Трифонова – возглавляющего отделение СРЗП в Новосибирском районе.

Роман Трифонов добавил, что для ускорения доставки квадрокоптер приобрели в Москве. Там его забрал боец из Иркутской области, возвращавшийся на передовую из отпуска, и доставил на территорию ЛНР непосредственно в расположение воинской части.

В ближайшие недели справедливороссы Новосибирского района собираются купить и отправить этому же подразделению хозяйственный автомобиль. Большая часть средств на покупку «Нивы» уже собрана. В том числе и благодаря помощи скрипача-виртуоза Давида Агиняна, посвятившего этому благому делу один из своих концертов.