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общество

Председатель Госдумы Володин вручил благодарность депутату Игнатову из Новосибирской области

Депутата Госдумы РФ от Новосибирской области отметили благодарностью.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин вручил Виктору Игнатову благодарность за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

Фото Председатель Госдумы Володин вручил благодарность депутату Игнатову из Новосибирской области 2

«Признателен за оценку моего труда, впереди еще очень много работы по совершенствованию законодательства в интересах наших граждан, наших избирателей!», — прокомментировал Игнатов.

Виктор Игнатов — депутат Государственной Думы, представляющий Новосибирскую область в VII и VIII созывах. В 2021 году он избран по 138 избирательному округу, работает в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

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Александр Борисов
журналист

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