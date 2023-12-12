Председатель Госдумы Володин вручил благодарность депутату Игнатову из Новосибирской области

Депутата Госдумы РФ от Новосибирской области отметили благодарностью.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин вручил Виктору Игнатову благодарность за вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации.

«Признателен за оценку моего труда, впереди еще очень много работы по совершенствованию законодательства в интересах наших граждан, наших избирателей!», — прокомментировал Игнатов.

Виктор Игнатов — депутат Государственной Думы, представляющий Новосибирскую область в VII и VIII созывах. В 2021 году он избран по 138 избирательному округу, работает в Комитете по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.