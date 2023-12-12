При какой температуре можно не идти в школу: график и распределение по классам

Пугающие прогнозы о морозной атаке на Сибирь в ближайшие несколько дней стремительно распространяются по сети, заставляя вспомнить температурные нормы для посещения школы. Портал «Сиб.фм» публикует информацию, при каких условиях образовательный процесс в школах регионах будет приостановлен.

Сразу оговоримся, что для разных возрастов действуют разные нормы посещения школы при низких температурах:

· 1-4 классы: можно не ходить в школу при температуре -28° без ветра, либо -25° с ветром от 4 м/с;

· 5-9 классы: можно не ходить в школу при температуре -30° без ветра, либо -28° с ветром от 4 м/с;

· 10-11 классы: можно не ходить в школу при температуре -32° без ветра, либо -30° с ветром от 4 м/с;

· за дошкольников решение принимают родители.

Родителям следует помнить, что все образовательные учреждения будут работать при любым погодных условиях. Для учеников, пришедших на уроки, несмотря на мороз, занятия проведутся в привычном режиме.

Обращаем внимание, что, по информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, резкое похолодание в Новосибирской области начнется в ночь на 5 декабря, когда температура опуститься до минус 22 градусов по шкале Цельсия. Дальнейшее понижение продлиться в следующие двое суток – столбики термометров по ночам покажут минус 33, а днём до минус 26. Такая метео-обстановка сохранится до конца текущей недели.