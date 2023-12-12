сегодня
12 декабря, 22:07
пробки
2/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня
12 декабря, 22:07
пробки
2/10
погода
-32°C
курсы валют
usd 90.21 | eur 97.40
сегодня 21:00
общество

Прокуратура проверяет издевательства подростков над ветераном под Новосибирском

Фото: скриншот из видео

Прокуратура даст оценку действиям ПДН ОМВД России по Коченевскому району.

Прокуратура Коченевского района начала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с сообщениями в СМИ о противоправных действиях подростков в отношении пожилой женщины в селе Новокремлевское.

В рамках проверки дадут оценку действиям ПДН ОМВД России по Коченевскому району и органов профилактики.

При выявлении оснований предпримут соответствующие меры реагирования.

Напомним, что в селе Новокремлёвское Новосибирской области школьники ворвались в дом 82-летней пенсионерки Валентины.

ОЦЕНИТЬ статью
1

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в