Прокуратура проверяет издевательства подростков над ветераном под Новосибирском

Прокуратура даст оценку действиям ПДН ОМВД России по Коченевскому району.

Прокуратура Коченевского района начала проверку соблюдения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних в связи с сообщениями в СМИ о противоправных действиях подростков в отношении пожилой женщины в селе Новокремлевское.

В рамках проверки дадут оценку действиям ПДН ОМВД России по Коченевскому району и органов профилактики.

При выявлении оснований предпримут соответствующие меры реагирования.

Напомним, что в селе Новокремлёвское Новосибирской области школьники ворвались в дом 82-летней пенсионерки Валентины.