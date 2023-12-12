В текущий момент у ВСУ наблюдается дефицит боеприпасов, что приводит к увеличению интенсивности обстрелов украинских позиций из гаубиц, гласят сводки Минобороны РФ от 12.12.2023 г. Подробности ниже.

Главные события на линии соприкосновения армий России и Украины во вторник, 12 декабря разворачиваются в районе Авдеевки. По сообщениям опытного российского военкора Алексея Борзенко, постепенное окружение города российскими военными вынудило бойцов Вооруженных Сил Украины активизировать укрепление обороны и рационально использовать имеющиеся боеприпасы.

По его словам, к вечеру 12 декабря российские военные успешно освободили промышленную зону на востоке Авдеевки и продолжили наступление в сторону центральных районов города. Не отрицают своего плачевного положения и противники — официальные Киевские источники подтверждают, что для ВСУ ситуация на фронте становится все более сложной.

Самой большой печалью руководства Украины стала интенсивность огня со стороны сил Российской Федерации и дефицит боеприпасов, что привело к увеличению интенсивности обстрелов украинских позиций из гаубиц.