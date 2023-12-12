Такие факты о Конституции РФ вы точно не знали — читайте 3 вопрос

Портал «Сиб.фм» публикует любопытные факты, которыми можно козырнуть в честь 30-го Дня Конституции России.

Сегодня, во вторник 12 декабря 2023 года наша родная Конституция отмечает своё 30-летие. По всей стране идут лекции, презентации, выставки и викторины, «козырнуть» в которых поможет список любопытных и малоизвестных фактов об основном Законе нашей страны.

1. Наша Конституция не содержит ни единого слова, заимствованного из других языков мира.

2. Два экземпляра свода законов РФ побывали в космосе: одна на станции «МИР» пригодилась космонавту, который параллельно обучался на юриста, вторая провела более года на МКС.

3. Переплёт экземпляра Конституции, с которым проходит инаугурация президентов, выполнен из кожи варана и выкрашена в красный цвет (хранится в президентской библиотеке).

4. У нашей Конституции нет автора, над её текстом трудились более тысячи человек на протяжении 3,5 лет.

5. Предлагать внести те или иные изменения/дополнения в документ может только президента и правительство РФ.

6. В основе российской версии Конституции лежит переработанный вариант основного закона СССР.

7. Глобальным изменениям наш основной закон не подвергался на протяжении 27 лет (частичные поправки не в счёт), тогда как в других странах конституции трансформируются каждые 10-15 лет.

8. День принятия Конституции в России с 1994 до 2004 год был выходным днём и считался государственным праздником.