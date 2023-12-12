Ученые: употребление древесных орехов нормализует уровень холестерина в крови

Американские ученые обнаружили, что употребление древесных орехов нормализует уровень глюкозы и холестерина в крови.

Ученые из Вандербильтского университета в США обнаружили, что употребление древесных орехов (грецкий, макадамии, миндаль и пекана) способствует поддержанию нормальных уровней сахара и холестерина в крови, а также снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследование приняли участие 84 человека, которые были разделены на две группы. В течение 19 недель участники первой группы употребляли вместо перекусов древесные орехи. Вторая группа перекусывала едой с высоким содержанием углеводов. В конце эксперимента они все сдали кровь для оценки уровней инсулина, сахара и холестерина в крови, а также измерили кровяное давление.

Таким образом, выяснилось, что употребление орехов поспособствовало улучшению показателей метаболического здоровья у участников первой группы. Также у них был более здоровый вес, повысились чувствительность к инсулину и уровень «хорошего холестерина» в крови.

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