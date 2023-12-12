В Линево под Новосибирском теплоснабжение вернули не во все дома

В поселке Линево под Новосибирском жители продолжают оставаться без теплоснабжения.

Напомним, что 6 декабря в поселке Линево под Искитимом произошел порыв на магистральном трубопроводе, в результате без отопления осталось 27 многоквартирных домов и пять социальных объектов. Для ликвидации аварии были задействованы специалисты из соседних населенных пунктов, Искитима и Новосибирска — работало 88 человек и 22 единицы техники.

Как сообщают жители поселка Линево, теплоснабжение, которое вернули 11 декабря, поступило не во все квартиры. И сейчас люди вынуждены жить в домах, где тепло достигает 8 градусов.

Ранее сообщалось, что с 11 по 13 декабря в Новосибирской области температура может опуститься до -40.