В НГТУ НЭТИ разработали систему удаленного мониторинга подачи тепла в школы и детсады

Новосибирские учёные создали систему, которая позволит контролировать работу инженерных систем, выявлять аварии и предупреждать о них.

Пресс-служба Новосибирского государственного технического университета НЭТИ сообщила о том, что инженеры вуза разработали отечественную систему удаленного мониторинга подачи тепла и электроэнергии в школы и детские сады. При её использовании экономия затрат составляет до 30%.

По словам разработчиков, система позволит контролировать работу инженерных систем, оперативно выявлять аварии и предупреждать.

Один из разработчиков, доцент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Александр Дворцев отметил, что одно из главных преимуществ системы является разработанные погодозависимые алгоритмы управления для индивидуальных тепловых пунктов — именно они позволяют оптимизировать потребление тепловой энергии и экономить ресурсы.

Сейчас к подключению удаленного мониторинга готовы около 20 объектов образования города и столько же планируется подключить в 2024 году.

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