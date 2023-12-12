В Новосибирске загорелся пятиэтажный дом: есть пострадавшие

11 декабря в Железнодорожном районе Новосибирска произошел пожар в многоквартирном доме.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, в 22:40 11 декабря на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании жилого пятиэтажного дома на улице Советская в Железнодорожном районе Новосибирска. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на третьем этаже шел густой дым.

Самостоятельно дом смогли покинуть 9 человек, 8 жильцов эвакуировали при помощи спасательных устройств.

В результате происшествия была повреждена квартира. Пострадали три человека: хозяин жилья (1968 года рождения), его госпитализировали с ожогами лица и рук, а также две женщины (1933 и 1963 года рождения). Их доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Состояние пострадавших — средняя степень тяжести.

Для ликвидации пожара потребовалось 40 минут, 30 человек и 10 единиц техники.

Напомним, что в Новосибирске вечером 11 декабря начался пожар в частном доме у Ордынского шоссе.