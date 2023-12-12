В санатории Томской области загорелась крыша столовой

Площадь пожара — 800 квадратных метров.

В Томской области в деревне Некрасово произошел пожар в столовой санатория. Об этом сообщает МЧС России.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожарные МЧС России приступили к ликвидации пожара.

Все находившиеся в здании люди были эвакуированы до прибытия спасателей.

«На месте работают 32 специалиста и 10 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался пожар в жилом доме у Ордынского шоссе.