В СИЗО отправили мужчину, который захватил заложницу в правительстве Новосибирска

Мужчину, захватившего заложницу в правительстве Новосибирской области, арестовали.

В Новосибирске 7 декабря 44-летний Сергей Ермошин ворвался в здание правительства региона и взял в заложницы помощницу сенатора Совфеда от Новосибирска Марину Ананич.

Юрист Ульяна Антонова сообщила, что мужчина совершил содеянное от отчаяния, так как ранее ему не оказали должной медицинской помощи.

Сейчас Сергея отправили в СИЗО на 2 месяца, несмотря на то, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что восемь лет мужчина страдает от заболевания, которое не могут диагностировать местные врачи.