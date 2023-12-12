В выезде отказано: новосибирский юрист рассказал, у кого заберут загранпаспорт после поправок

С 11 декабря 2023 года вступили в силу поправки о порядке выезда и въезда в Россию. Юрист из Новосибирска Севрюгин объяснил, у кого из граждан России изымут загранпаспорта.

Юрист из Новосибирска Никита Севрюгин рассказал на кого наложат ограничения на выезд из РФ и заберут загранпаспорта:

— На гражданина РФ, который имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям (срок ограничения: до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями);

— имел доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям (срок ограничения: до 5 лет со дня последнего ознакомления со сведениями особой важности или совершенно секретными сведениями);

— призван на военную службу или направлен на альтернативную гражданскую службу (срок ограничения: до окончания такой службы);

— является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого (срок ограничения: до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда);

— осужден за совершение преступления (срок ограничения: до отбытия (исполнения) наказания или до освобождения от наказания);

— уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом (срок ограничения: до исполнения обязательств либо до достижения согласия сторонами) (судебных пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или по собственной инициативе вынести соответствующее постановление о временном ограничении на выезд такого гражданина из РФ при неисполнении им в добровольном порядке соответствующих требований);

— сообщил о себе заведомо ложные сведения на стадии оформления документов для выезда из РФ (срок ограничения: до решения вопроса в срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы);

— проходит службу/работает в органах ФСБ (срок ограничения: до окончания срока соответствующего контракта);

— уволен со службы в органах ФСБ (срок ограничения: до 5 лет со дня увольнения);

— признан несостоятельным (банкротом) (срок ограничения: до вынесения арбитражным судом определения о завершении или прекращении производства по делу о несостоятельности (банкротстве), в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения);

— подлежит призыву на военную службу, со дня размещения в отношении него повестки в «реестре повесток» (срок ограничения: до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат).

Юрист отметил, что с 1 января 2024 года 2024 года будет введена статья 15.2, которая установит случаи разрешения выезда указанных выше граждан за пределы РФ.

Данные ограничения «снимаются» на краткосрочный период в случае, если — необходимо экстренное лечения его самого либо экстренное лечение или сопровождение его близкого родственника при невозможности сопровождения иными близкими родственниками, также если существует угроза жизни или здоровью его близкого родственника, находящегося за пределами территории РФ, если близкий родственник, находящийся за пределами территории РФ, умер.

Кроме этого, выезд разрешат, если — имеется необходимость личного присутствия при совершении юридически значимых действий, связанных с принятием наследства в соответствии с законодательством иностранного государства.

Однако об этом необходимо уведомить органы в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения об ограничении права.

Севрюгин добавил, что при При ограничении права гражданина РФ на выезд за пределы страны, загранпаспорт необходимо сдать в соответствующий орган в течение 5-и рабочих дней со дня уведомления такого гражданина об ограничении его прав на выезд.

При этом у осужденных, обвиняемых, подозреваемых и тех, кто уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом, загранпаспорт могут изъять.



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