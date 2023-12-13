«Он поджёг дом!»: под Новосибирском суд не арестовал отца троих детей, зарезавшего человека

Мошковский районный суд не стал пока брать под стражу отца трёх детей из Новосибирска Дмитрия Земерова, который зарезал человека. Этим уже возмутились соседи мужчины в городе и по даче, где фигурант устраивал поджоги и дебоши.

Соседи жаловались на Дмитрия Земерова ещё в 2022 году: тогда он держал в страхе всю улицу Кошурникова. Его видели разгуливающим с голым торсом то с катаной, то с казачьей шашкой, то с арбалетом.

Одному из автомобилистов на улице Кошурникова Земеров изрубил шины той самой шашкой и повредил лобовое стекло. Отца троих детей задержали, но вскоре он вернулся домой, отделавшись лишь штрафом.

Прославился Дмитрий Земеров и в Мошковском районе, где в одном из СНТ у многодетного отца есть дача. Неподалёку от неё и произошёл конфликт, закончившийся поножовщиной.

"Держит в страхе всех!"

Жители села Орск рассказывают, что писали на дебошира заявления в Мошковский отдел полиции ещё в прошлом году, после того, как он спалил несколько домов в посёлке.

«Он ко мне приехал 22 июня 2022 года – ударил битой по камере и сломал её. А 8 сентября этого же года он совершил поджог дома моих родителей на улице Советской в селе Орск. Он мне сам признавался, что поджёг. А через три дня он поджёг дом ещё одной нашей соседки – Анны. Она живёт в дачном обществе, чуть подальше от Орска, — рассказал Сиб.фм местный житель Алексей Тосин.

– После этого его забрали на двое суток за оскорбление полиции, потом его отпустили, он вернулся».

А 23 сентября 2022 года Дмитрий Земеров вновь начал мстить соседу. Не стесняясь уже камер видеонаблюдения, он приехал и облил ворота Алексея Тосина, а после этого их поджёг.

«Ворота у нас все измятые: он неоднократно приезжал, долбил битой по воротам. Мы сделали экспертизу, ущерб был в районе 148 тысяч рублей. Мы предоставили справку в РОВД, но никаких действий предпринято не было», — заявляет Алексей.

При этом мужчина рассказывает, что действия Дмитрия Земерова могли привести и к более печальным последствиям: ведь в доме была целая семья.

«Спали, было три часа ночи, и он мог сжечь ещё двоих несовершеннолетних детей. Он постоянно приезжал, мял ворота, угрожал мне. Не знаю, зависть у человека что ли», — продолжает Алексей Тосин.

«Стрелка» с сидевшим

Сейчас следователи уточняют, что произошло морозным вечером воскресенья, 10 декабря. Дмитрий Земеров накануне «расхлестал» автомобиль, ему помог решить проблему ранее судимый житель Мошковского района.

«Земеров в итоге переписал автомобиль на этого человека, который сидевший. А через два часа позвонил ему и начал выражаться в его сторону в оскорбительной форме, — рассказал о последних событиях Алексей Тосин. — Тот не выдержал этого и они вместе с Андреем Агеенко поехали туда. Я через 10 минут позвонил, Андрей трубку не брал. Я приехал, Агеенко лежал уже, а рядом стоит сидевший этот человек. Я спросил: «что случилось?» Он говорит: «я отходил, они вдвоём остались».

Через несколько часов получивший ножевое ранение Андрей Агеенко скончался в больнице. После этого за Земеровым пришли оперативники. Вчера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Однако пока много вопросов связанных с происшествием.

«Агеенко не был конфликтным человеком: вся перепалка у Земерова происходило с ранее судимым, вторым человеком. Андрей Агеенко был дружелюбным парнем. Если бы ещё второго – Дмитрия Василевича, сидевшего, он ударил ножом – я бы ещё понял, а как Андрей в эту ситуацию попал – вообще неизвестно»,

- говорит Алексей Тосин.

Вчера, 12 декабря, в Мошковском районном суде избирали меру пресечения для Дмитрия Земерова. Следователи СКР ходатайствовали о заключении фигуранта уголовного дела в СИЗО. Однако пока вопрос был отложен.

«Продлили задержание на 72 часа. В пятницу, 12 декабря, следователи вновь выйдут с ходатайством в Мошковский районный суд. Земеров просил приобщить документы»,

- сообщили корреспонденту Сиб.фм в суде.

Возможно, дебошир с шашкой опять пытался прикрыться тем, что на иждивении у Дмитрия Земерова есть малолетние дети. Сиб.фм будет следить за развитием событий.