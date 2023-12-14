«Девушка в одном халате»: сотрудник УИС рассказал, как спас в Новосибирске жильцов дома с горящей гирляндой

Пожар переполошил жителей дома на улице Объединения в Новосибирске 12 декабря. После возгорания из-за гирлянды в одной из квартир погибла девушка. Жертв могло быть и больше, но огромную помощь пострадавшим оказал и проходивший мимо сотрудник исправительной колонии №8 Денис Михалев.

Пожар в пятиэтажке по адресу улица Объединения,31/1 произошёл днём 12 декабря. Вспыхнувшая гирлянда на ёлке привела к тому, что одна из квартир на третьем этаже выгорела практически полностью. Из неё выбралась 22-летняя женщина с трёхлетним ребёнком.

В тот самый момент мимо проходил сотрудник исправительной колонии №8 Денис Михалев. Он увидел, что из окна на третьем этаже идёт чёрный дым.

«Когда я зашёл в подъезд, то никого не обнаружил, дверь в подъезд была открыта, так как люди с первого этажа выбегали на улицу,

- рассказал Сиб.фм Денис Михалев. – На третьем этаже увидел дым, который шёл из 24 квартиры. Я быстро забежал в коридор квартиры, и обнаружил девушку, в одном домашнем халате, которую в последующем вывел на улицу. У неё на руках были ожоги, поэтому я надел на неё свою форменную куртку».

Сотрудник колонии вывел девушку на улицу и вновь поднялся опять. На третьем этаже Денис не обнаружил пострадавших и стал подниматься выше.

«Услышал, что на четвёртом этаже находятся четверо, сообщил им, чтобы они не открывали дверь квартиры в подъезд, намочили тряпки, положили вокруг дверей или вышли на балкон и присели, — вспоминает Денис, как он действовал в экстренной ситуации. – Я стал перекрикиваться с жильцами, но подняться на 4 и 5 этаж не мог. Но когда прибыли сотрудники пожарной службы, я смог сообщить им, где заперты люди».

Так сотрудник УИС помог найти 10-летнего мальчика, которого пожарные вывели вскоре на улицу. Выяснилось, что на 4 этаже остался ещё один ребёнок.

«Ко мне подбежала мать и сообщила, что на 4 этаже находится ещё одна девочка 7 лет. Я координировал действия девочки через сотовый телефон матери,

- продолжает сотрудник колонии. – Спустя некоторое время, девочку вывели. После этого двое пожарных вынесли из дома ещё одного парня, которому на вид лет 20».

Пострадавшему Дмитрий Михалев помогал вместе с участковым – парня удалось откачать. Впрочем, сотрудник колонии продолжал помогать погорельцам до последнего, и только после того, как свою работу закончили пожарные, он отправился по своим делам. В своём поступке сотрудник УИС не видит ничего героического.

«В подобные ситуации с пожаром я ранее не попадал, но в курсантские годы мне приходилось спасать людей. Помогло то, что во время обучения и службы неоднократно принимал участие в занятиях по оказанию первой помощи. Также для себя всегда интересовался о том, как вести себя в экстренных ситуациях, — заключил Дмитрий Михалев.

– Особенно времени думать не было, и я думал только о том, как оказать людям помощь!»