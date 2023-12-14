Количество продаж новостроек Новосибирска упало к сентябрю на 40%

По данным аналитического центра ДОМ РФ, в сентябре 2023 года в Новосибирской области было продано 3666 квартиры в новостройках, в ноябре — 2110. Падение превысило 40%.

За это время в месячном рейтинге субъектов РФ по количеству проданных квартир регион сместился с 7 на 10 позицию. Тем не менее месяц стал самым успешным ноябрем за последние 9 лет, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«По застройщикам были разнонаправленные тренды, при снижении от 20 до 50% часть компаний смогла увеличить продажи. Не смотря на снижение продаж в ноябре, ГК КПД Газстрой и ГК Союз остались в лидерах по итогам 11 месяцев как по общему объему продаж, так и по эффективности работы. Нарастили продажи по сравнению с сентябрем компании Брусника, ВИРА и ПСФ. Лидером по числу реализованных новостроек в ноябре стала ГК Расцветай», — уточнил эксперт.

Число реализованных помещений в комплексах апартаментов за ноябрь выросло к сентябрю на 47%. Максимум продаж в этом сегменте рынка пришелся на октябрь 2023 года. Доля апартаментов в общем объеме продаж новостроек увеличилась с сентября с 3,6 до 9,1%. Лидерами по объему продаж в ноябре стали Freedom, IQ aparts, АЭРОН и Time Park, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске снесут два аварийных дома на улице Крамского.