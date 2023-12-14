В Новосибирске сын экс-депутата Бушков был под наркотиками в момент смертельного ДТП

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Новосибирске с участием сына экс-депутата.

В момент смертельного ДТП 22-летний Александр Бушков находился в наркотическом и алкогольном опьянении. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила помощница прокурора Оксана Толстых после судебного заседания с обвиняемым 14 декабря.

Источник Сиб.фм добавил, что после аварии в крови у Бушкова обнаружили наркотики, однако в его квартире запрещенных веществ не нашли, поэтому на него не стали возбуждать уголовное дело еще по одной статье, по 228 УК РФ (распространение наркотиков).

Стало известно, что Бушков 14 апреля двигался по Октябрьской магистрали со скоростью 125 километров в час. Инна Шукман, которая шла на работу, погибла на месте от полученных травм.

Родные погибшей — муж и дочь, требуют от него 5 миллионов рублей компенсации. По их словам, за всё время они не услышали от него извинений.

Муж Инны Алексей рассказал на суде, что они получили 200 тысяч рублей после похорон жены. По его словам, некий человек с фамилией Бушков скинул ему на карту данную сумму.

«Как вандал разнес человека», — добавил Алексей про Александра Бушкова.

Родная дочь Инны Елизавета расплакалась на суде, сказав, что мама всегда для неё была поддержкой, которую лишил пьяный Бушков. Девушка отметила, что желает самого строго наказания для него, которое возможно по данной статье.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сиб.фм собрало все, что известно по данному делу.

Адвокат обвиняемого отказалась давать какие-либо комментарии.