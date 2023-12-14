Жительница Новосибирска второй раз просит у Путина продлить «Городскую электричку»

Жительница Новосибирска Екатерина Владимирова спустя 3 года вновь отправила обращение к президенту России Владимиру Путину на Прямую линию: общественница просит продлить проект «Городская электричка». Кстати, после обращения в 2020 году появился первый этап проекта.

В 2020 году Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным проходила 17 декабря. Тогда Екатерина Владимирова также задала вопрос о развитии проекта «Городская электричка». Вопрос сибирячки в эфире не прозвучал, но потом ей перезвонили чиновники и озвучили ответ.

«Реализация проекта «Городская железная дорога» заключается в последовательном исполнении мероприятий, включающих 4 этапа, которые предусматривают принятия решений по развитию дополнительной железнодорожной инфраструктуры – строительству второго мостового перехода через реку Обь, строительству выделенных железнодорожных путей, остановочных платформ, обустройству посадочных площадок, развития станции Новосибирск-Главный, приобретению дополнительного подвижного состава и другое, а также определения источника финансирования на развитие инфраструктурных объектов, — говорилось в ответе министерства транспорта Екатерине.

– Строительство объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта производится только в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД», формирование которой в первую очередь осуществляется на основании финансовой возможности компании с учётом обеспечения технических и технологических нужд, имеющих стратегическое значение в перевозочном процессе.

Со стороны правительства Новосибирской области, в целях дальнейшей реализации проекта «Городская железная дорога», направлено ходатайство об учёте проекта «Развитие городских железных дорог в городе Новосибирске и его пригородной зоне» при формировании инвестиционной программы».

И кстати, после этого, в 2021 году, проект «Городская электричка» начали развивать в нескольких направлениях: Первомайский и Ленинский районы. Например, жители микрорайона «Пригородный простор» теперь легко добираются на правый берег реки Обь. С остановочной платформы «Жилмассив» на электричке можно доехать за 6 минут. Со станции «Новосибирск-Западный» — за 9, и за 11 минут с остановочной платформы Западная площадка.

В этом году Екатерина Владимирова вновь написала на Прямую линию президента. По её мнению, развивать нужно ещё одно направление.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Вопрос по городской электричке города Новосибирска с 2017 года остается не решенным! Соединение левого берега (ст. Чемской) с правым, крайне необходимо для наших жителей, — написала на прямую линию президента Екатерина Владимирова. — Работа по строительству остановочных павильонов и продление улиц в левобережной части города уже который год якобы ведется. Для ускорения реализации этого важного для региона проекта видимо снова требуется дополнительное финансирование. Прошу Вас, ещё раз обсудить этот вопрос с руководством РЖД и Правительством РФ. Уверена, у нас всё получится, и проект «Городская электричка», наконец — то, будет реализован в ближайшее время».

В качестве обоснования своих слов общественница приложила жалобы жителей микрорайона «Матрёшкин двор», которые жалуются на отсутствие транспортной доступности.

«Нам нужен муниципальный транспорт! 96 автобус стал муниципальным, и ходить стал через 8-10 минут, до 22.30 с улицы Комсомольской. Пусть запускают тогда автобус такой же, как №88, маленький, шустренький, ходит через 10-12 минут, и по маршруту: «Матрешкин двор» — площадь Маркса (вместо 12 автобуса), или пусть вернут 12 автобус!»,

- пишут местные жители.

Также активисты «Матрёшкиного двора» возмущены отменой автобуса №29. Все их жалобы также приложены к просьбе продления «Городской электрички» до станции Чемская.

Ранее Сиб.фм писал про видеообращение жителей трёх микрорайонов, которые жаловались на точечную застройку.