Депардье, получившего прописку в Новосибирске, могут лишить ордена

На телеканале TF1-info рассказали о возможном лишении актера Жерара Депардье ордена Почетного легиона.

Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак сообщила, что провела беседу с Великим канцлером Почетного легиона генералом Франсуа Лекуантром. По ее словам, Совет ордена приступит к дисциплинарной процедуре для решения вопроса о возможном приостановлении действия ордена в отношении Депардье.

Министр отметила, что Почетный легион отражает личность, искусство, мировоззрение или ценности человека. В связи с поведением актера возник вопрос о том, соответствует ли его действиям статусу обладателя данной государственной награды.

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