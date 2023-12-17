«Группа из одного спортсмена»: в Минспорта Новосибирской области объяснили причины увольнения заслуженного тренера Ильина

В начале декабря в Новосибирске разгорелся скандал из-за увольнения заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина – он заявил, что теперь не сможет готовить к крупным соревнованиям заслуженную чемпионку мира Виталину Симонову. В министерстве спорта Новосибирской области объяснили конфликт отсутствием у Ильина других воспитанников.

В конце ноября заслуженный тренер России по плаванию, который воспитал множество выдающихся спортсменов для Новосибирской области, Александр Ильин узнал о своём увольнении. Как он утверждает, это произошло из-за внутреннего конфликта в Федерации плавания.

Виталине Симоновой нужно было тренироваться перед Чемпионатом России по плаванию, но спортсменка не могла получить нужную ей дорожку в бассейне даже после того, как она с тренером обратилась к президенту Федерации плавания Сергею Герасимову.

«Нам предоставили «Нептун», а там «длинная вода», мы же готовились к дистанции на 25 метров. Можно было поднять бортик – было бы 25 метров, но он заявил, что ничего делать не будет, нашла коса на камень, и с этого начался конфликт, — рассказывал Сиб.фм Александр Ильин. – Однако мы видели, что бассейн пустой. Раз нам воду не дали – я пошёл, купил абонемент на дорожку. Дорожка стоила 2,5 тысячи в час. Я заплатил за подготовку Виталины 35 тысяч рублей, и мне это не понравилось».

В итоге подготовка Виталины Симоновой легла на плечи тренера, спортсменка не подкачала: стала второй в личном зачёте, в эстафете её команда стала первой. Александр Ильин планировал продолжить подготовку пловчихи к Чемпионату России по длинной воде и Играм БРИКС, но в конце года узнал о своём сокращении.

Сиб.фм сделал запрос в министерство спорта Новосибирской области, чтобы узнать причины сокращения тренера перспективной спортсменки. В ведомстве это объяснили изменением системы оплаты труда.

«В 2023 году вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2021 №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым тренеры были переведены на должности тренеров-преподавателей. Для тренеров-преподавателей установлена почасовая система оплаты труда (у тренеров была «подушевая» система оплаты труда), — объясняют проблему в министерстве спорта Новосибирской области.

– В соответствии с приказом Минспорта России от 16.11.2022 № 1004 «Об утверждении федерального стандарта по виду спорта «плавание» на этапе высшего спортивного мастерства в группе должно быть минимум 4 человека. У Ильина А.М. группа этапа высшего спортивного мастерства состоит из одного спортсмена (Симонова О.В.)»

Этим в министерстве спорта объясняют причины сокращения Александра Ильина. Впрочем, ему обещают содействовать в дальнейшем трудоустройстве. Также Виталине Симоновой обещают найти нового тренера, чего девушка категорически не хочет.

«Министерство физической культуры и спорта, безусловно, заинтересовано в создании комфортных условий для спортсменов, находящихся на спортивной подготовке. С учётом сложившейся ситуации и с целью продолжения спортивной карьеры Симоновой будут предложены варианты прохождения спортивной подготовки»,

- заявил министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.