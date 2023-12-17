Президент РФ заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ

В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подняли вопрос об индексации пенсий.

Пенсионер из Новосибирской области обеспокоился предстоящим увеличением пенсии на 7,5%. Он опасается, что это возможно компенсируют ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Президент Путин подтвердил планы по индексации пенсий на 7,5% на начало следующего года. Президент надеется, что увеличение не будет ниже уровня инфляции.

Путин также отметил, что в прошлом году произошло увеличение пенсий на 10%, а в начале 2024 года планируется еще одна индексация в размере 7,5%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Депардье, получившего прописку в Новосибирске, могут лишить ордена.