В Новосибирске Анатолий Локоть рассказал про новогоднюю концепцию "В Сибири снег"

Мэр Новосибирска поделился концепцией празднования Нового года.

В Новосибирске Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью для интернет-издательства Сиб.фм обсудил важные темы города.

Мэр поделился с журналистами концепцией празднования Нового года 2024 в Новосибирске. По его словам, снег является главным символом зимы в Сибири, в том числе и самого Нового года, поэтому идея празднования торжества в городе называется “В Сибири – снег”.

Анатолий Локоть напомнил, что год назад на Михайловской набережной прошёл Фестиваль снежных баб — тогда слепили 130 фигур в честь 130-летия Новосибирска. Благодаря такому событию в Новосибирске установили мировой рекорд, который позже был занесён в Книгу рекордов Гиннеса, после чего регион оформил патент на туристический бренд «Родина снежных баб».

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет.

Напомним, что мэр Новосибирска рассказал про 5 праздничных площадок на Новый год.