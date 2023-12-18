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общество

Анатолий Локоть рассказал, как отпразднует Новый Год в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Глава города в Новый год будет со своей семьёй.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью для интернет-издательства Сиб.фм рассказал, что Новый год считает исключительно семейным праздником, поэтому торжество всегда празднует в кругу самых близких людей.

Также он сообщил, что на следующий день, первого января, ему уже нужно быть на работе, а значит, что покидать город на праздники он не планирует.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет.

Напомним, что мэр Новосибирска рассказал про 5 праздничных площадок на Новый год.

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Валерия Митрохина
Журналист

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