Анатолий Локоть рассказал, как отпразднует Новый Год в Новосибирске

Глава города в Новый год будет со своей семьёй.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью для интернет-издательства Сиб.фм рассказал, что Новый год считает исключительно семейным праздником, поэтому торжество всегда празднует в кругу самых близких людей.

Также он сообщил, что на следующий день, первого января, ему уже нужно быть на работе, а значит, что покидать город на праздники он не планирует.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Анатолий Локоть в эксклюзивном интервью рассказал про СВО, пробки и рекордный бюджет.

Напомним, что мэр Новосибирска рассказал про 5 праздничных площадок на Новый год.