В квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа

Теперь в квитанциях за ЖКХ может появиться графа за установку датчиков газа.

Во время интервью агентству “Прайм” заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала, что в Госдуме предложили добавить в счёт за коммунальные услуги новую графу. Планируется установка сигнализаторов утечек газа, которые будут устанавливать в многоквартирных домах.

Объясняется, что подобный способ позволит снизить число аварий при использовании бытового газа.

Стоимость прибора вместе с установкой обойдётся в 3,5-5 тысячи рублей.

Напомним, что президент РФ заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ.