6 пропавших в Новосибирске нашли с помощью ИИ в камерах

В Новосибирске установлено более 2000 камер с искусственным интеллектом.

Как сообщает пресс-служба Новосибирской области, в городе используется комплекс «Безопасный город» со встроенным искусственным интеллектом и сервисом видеоаналитики. В 2023 году с его помощью удалось отыскать шестерых пропавших, а также выявить 160 правонарушений.

В 2023 году в городе работают более 2000 камер, которые есть в метро, торговых центрах, остановках, парках, скверах, на спортивных объектах.

В 2024 году хотят приобрести еще тысячу камер. Их планируют также установить в троллейбусах и автобусах.

Напомним, что до конца декабря в маршрутках Новосибирска подорожает проезд.