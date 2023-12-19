Бастрыкин поручил проверить обстоятельства жестокого избиения подростка в Новосибирске

Глава следственного комитета России по Новосибирской области начал проверку после избиения подростка.

По данным следственного комитета, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений подростку в Новосибирской области.

Сейчас по данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске группа подростков жестоко избила сверстника в подъезде, который просил о пощаде. Ролик с издевательствами опубликовали в соцсетях.