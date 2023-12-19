«Я тебя убью, ты понял?»: появились подробности избиения подростка в подъезде в Новосибирске

В Новосибирске подростка избили из-за денег, которые он якобы украл у сверстников.

В Новосибирске группа подростков жестоко избила сверстника в подъезде, который просил о пощаде. Ролик с издевательствами опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что подростки нападают на Алексея (имя изменено), избивают его ногами и руками, а также требуют вернуть «ствол».

«Вась, стой, за что? Хватит, умоляю тебя. Давай, я тебе всё верну», — говорит пострадавший.

Во время избиения Алексей предлагает подняться к нему, чтобы он дал обидчикам две тысячи рублей, однако они продолжают бить и требовать вернуть «ствол».

«Дура, где мой ствол? Что ты ноешь? Если завтра ствола не будет, я тебя убью, ты понял?» — угрожает нападавший убийством.

Корреспонденту Сиб.фм удалось выяснить, что ролик был снят в сентябре. Случай произошел в Затулинском жилмассиве.

По словам подростков, знающих об инциденте, Алексея избили из-за денег, которые он не возвращал, а также из-за краденого пистолета. От своих обидчиков он неделю прятался дома.

Конфликтом уже заинтересовались в правоохранительных органах. В ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что законные представители мальчика написали заявление.

«Мальчику выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Новосибирске избитый толпой подросток рассказал подробности конфликта.