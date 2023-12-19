Бойтесь гнева Дракона: приметы, без которых 2024 год станет годом потерь

Новогодние приметы, как и любые другие, бывают хорошими и плохими. Портал «Сиб.фм» публикует список того, чем не стоит заниматься, встречая год Дракона.

Российские старожилы уверяют, что от соблюдения примет ближе к крупным праздникам, в особенности перед Новым годом, может зависеть благополучие в следующие 366 дней. Опираться в них стоит на символ года, вторят им современные эзотерики.

Учитывая, что Дракон символизирует доброе начало, а на Востоке его год считается одним из самых благополучных и удачных, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024-го следует уделить особое внимание семейному очагу. Украшения и новогодний стол должны быть небанальными и богатыми.

Что касается дурных примет, отпугивающих хозяина года, то они тесно перекликаются с классическими:

- нельзя праздновать в грязном доме или в одиночестве;

- нельзя встречать Новый год — 2024 без елки (поставьте хотя бы веточку), так как Дракон любит зелёный, живой цвет;

- нельзя убирать, стирать и шить 31 декабря (сделайте праздничную уборку по-китайски «Да сао чу» (избавление от неудач) за несколько дней до новогодней ночи: выбросите ненужные вещи, выстирайте шторы, перемойте домашнюю утварь);

- нельзя произносить такие слова, как смерть, потери, убийство, призрак и болезнь (такие слова в любой культуре притягивают беды);

- не стоит перед Новым годом занимать и одалживать деньги — сулит финансовые неудачи;

- нельзя плакать — так можно навлечь неудачи.