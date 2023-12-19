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общество

Депутаты регионального заксобрания в третьем чтении одобрили проект областного бюджета

Фото: freepik

В первом чтении был принят бюджет для Новосибирской области на 2024, 2025 и 2026 год.

В Законодательном собрании Новосибирской области утверждён проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

По словам губернатора Андрея Травникова, в проект было внесено 400 правок. Глава поблагодарил своих коллег за кропотливую работу и исполнение обязанностей, отметив, что с 1 января следующего года можно смело продолжать социально-экономическое развитие региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что прошёл второй день довыборов депутатов Совета депутатов Новосибирска, Бердска, Сузуна и Венгеровского района.

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Валерия Митрохина
Журналист

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