Депутаты регионального заксобрания в третьем чтении одобрили проект областного бюджета

В первом чтении был принят бюджет для Новосибирской области на 2024, 2025 и 2026 год.

В Законодательном собрании Новосибирской области утверждён проект бюджета региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

По словам губернатора Андрея Травникова, в проект было внесено 400 правок. Глава поблагодарил своих коллег за кропотливую работу и исполнение обязанностей, отметив, что с 1 января следующего года можно смело продолжать социально-экономическое развитие региона.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что прошёл второй день довыборов депутатов Совета депутатов Новосибирска, Бердска, Сузуна и Венгеровского района.