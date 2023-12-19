Эти блюда обязательно должны стоять на новогоднем столе в 2024 году: Дракон обеспечит удачу и богатство

Чтобы ублажить Дракона, нужно его хорошенько накормить. Однако следует точно знать вкусовые предпочтения символа Нового 2024 года.

Задабривать китайский символ года стало доброй традицией россиян. Домохозяйки с удовольствием балуют гостей в новогоднюю ночь любимыми кулинарными изысками соответствующего животного. Хозяин наступающего 2024 года, по заверениям экспертов восточной культуры, предпочитает богатый стол.

По их мнению, главным блюдом новогоднего стола-2024 должна стать жирная, сочная, свежая рыба (готовить рыбные блюда следует не далее, чем за сутки до торжества, поскольку они относятся к категории скоропортящихся продуктов).

Если гости предпочитают мясные блюда, то допускается любое сырьё, кроме курицы – традиционный символ бедности (Дракон не оценит). Тоже относится и к крольчатине (этот зверёк считается врагом Дракона).

Из десертов ему по вкусу придутся фруктовые нарезки. В них обязательно должны присутствовать продукты красного цвета: клубника, яблоко, гранат.