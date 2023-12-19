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общество

Известны сроки завершения строительства синхротрона СКИФ под Новосибирском

Фото: TVEL.RU

Строительство синхротрона СКИФ завершится до 31 декабря следующего года.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что проект по созданию ЦКП “Сибирский кольцевой источник фотонов” в Кольцово Новосибирской области должен быть завершён до 31 декабря 2024 года.

Управляющий проектом Иван Шмидт отметил, что готовность строительства сейчас составляет 30%, а инжекционный комплекс, включающий линейный ускоритель и бустерный синхротрон, готов на 95%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что учёные ТПУ отправили в Новосибирск первые элементы для станции СКИФ.

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Валерия Митрохина
Журналист

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