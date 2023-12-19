Количество непроданных новостроек в Новосибирске снижается

По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, после снижения в октябре продажи новостроек по ДДУ в ноябре снова выросли.

При этом объем вновь выведенных квартир застройщиками на рынок Новосибирска, по данным Единого Ресурса Застройщиков, упал к октябрю на 40%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Средневзвешенное ежемесячное количество квартир в новых проектах во втором полугодии 2023 года на 30% меньше, чем в первые 6 месяцев. На жилые помещения приходится около 80% от заключенных ДДУ, но значительная часть новостроек продается по договорам купли-продажи. За последние 5 месяц число непроданных квартир в стройках Новосибирской области уменьшилось на 6,4 тысяч штук, плюс снизилось количество непроданных квартир в домах, введенных в эксплуатацию», — уточнил эксперт.

Тем не менее сейчас в открытых и закрытых для продажи проектах Новосибирской области не реализовано около 53,5 тысяч квартир. Поэтому дефицита новостроек на рынке региона не ожидается, но и ждать затоваривания, которое приведет к падению цен, тоже не стоит, добавил он. Эксперт считает, что декабрь традиционно успешен для отделов продаж застройщиков, но в ожидании падения спроса в 1 квартале компании не стремятся к увеличению заделов.

Напомним, в Новосибирске микрорайон «Клюквенный» возведут четыре крупных застройщика.