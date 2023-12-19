Народная артистка Александра Жигалова скончалась в 94 года

В возрасте 94 лет умерла народная артистка РФ.

Как сообщает Оренбургский драматический театр имени М. Горького, 18 декабря из жизни ушла народная артистка России Александра Жигалова. Ей было 94 года.

В последние годы она не выходила на сцену из-за возраста, а незадолго до кончины Александра сказала, что вся ее жизнь неразрывно связана с театром и зрителями.

Александра Жигалова родилась 15 сентября 1929 года в Белгородской области, в селе Стрелецкое. После окончания средней школы она стала частью вспомогательного состава труппы Белгородского театра драмы имени Михаила Щепкина. В 1960 году стала актрисой в Оренбургском драматическом театре имени М. Горького. В 1967 году ее наградили почетным званием заслуженного артиста РСФСР, а в 98 году Александра стала народной артисткой РФ.

Одними из самых запоминающихся ее ролей были в постановках «Отелло», «Капитанская дочка», «Служебный роман».

Церемония прощания состоится 20 декабря.

Напомним, что концерты Шамана в Новосибирске перенесли на январь по техническим причинам.