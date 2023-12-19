Общественной палате Новосибирской области показали концепцию особой экономической зоны

Сегодня, 19 декабря, на пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области представили концепцию особой экономической зоны «Новосибирск».

Первая особая экономическая зона в Новосибирске займет площадь около 600 га и будет расположена в 9 км от аэропорта «Толмачёво» и в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали. Она расположится по соседству с мультимодальным транспортно-логистическим центром «Сибирский» в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов сообщил, что в настоящее время идет работа над доработкой концепции и подготовкой документов для подачи в федеральные министерства. Подача заявки планируется в первой половине 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области уволили 12 чиновников из-за утраты доверия.